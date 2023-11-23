لماذا رفض برناردو سيلفا الانتقال إلى دوري روشن؟

أوضح البرتغالي برناردو سيلفا (29 عامًا) جناح فريق مانشستر سيتي، أنه فكّر في الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم الماضي، لكنه فضّل البقاء مع فريقه بنهاية المطاف.

وكشف سيلفا لمنصة البرتغالية (RTP) اليوم الخميس، أنه تلقى بالفعل عروضَا من الدوري السعودي وفكّر جديًا في الأمر، غير أنه حبّذ المنافسة في كرة القدم الأوروبية.



وقال اللاعب الدولي: “سأكذب إن قلت إنني لم أفكر في عروض الدوري السعودي لكن المنافسة في دوري أبطال أوروبا والأجواء الحماسية… لا يمكنني التخلي عن ذلك”.



لعب سيلفا دورًا بارزًا في حصد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية الموسم الماضي (2022-2023) بتسجيله 7 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة من 55 مباراة إجمالًا.



يمضي سيلفا -صاحب 86 مباراة دولية- موسمه الثامن تواليًا مع مانشستر سيتي بعد أن وفد إليه صيف عام 2017 من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.