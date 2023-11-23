لتحصين الشباب من الأفكار الضالة.. أمير الشرقية يدشن حملة “اعتناء”

البلاد – الدمام

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه أمس، أعمال حملة “اعتناء” التوعوية التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، بحضور مدير الفرع محمد مروعي خواجي.

وأشاد سموه بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات لتوعية الفرد والمجتمع من المخاطر والأفكار الدخيلة وتحصين الشباب والشابات وغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم.

من جانبه، أوضح خواجي أن حملة اعتناء تهدف إلى الإسهام في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة، مبرزًا لسموه معرض (ولاء) الخاص بالأمن الفكري، الذي يشتمل على مسائل مهمة تتعلق بالأمن الفكري وتعزيزه ومهدداته، وعن المصلى المتنقل الجديد، الذي يحتوي على مجموعة من التجهيزات التقنية الحديثة من شاشات العرض والوسائل البصرية المصاحبة، التي تسهم في إيصال رسالة الرئاسة التوعوية وتحقيق أهدافها. ونوه خواجي بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة، ما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.