ضبط مخالفات صيد بحري بـ “الشورات” و” شباك النايلون” في جدة

جدة : البلاد

تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بجدة، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس، من ضبط ( 8 ) مخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمركز الشعيبة والطفية بجدة.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه ورد بلاغان من مركز حرس حدود الشعيبة، وبلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الزراعة بواسطة “الشورات”، و” شباك النايلون”، مخالفين بذلك نظام الزراعة، لافتاً إلى أنه جرى تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

من جانها أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشدداً على اتباع تعليمات الوزارة في هذا الصدد ، واستمرار تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظاً على الثروات المائية الحية .