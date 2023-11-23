تحت رعاية أمير منطقة الرياض.. تنظيم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير للفروسية

الرياض – محمد الجليحي
تحت رعاية وتشريف الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ينظم نادي سباقات الخيل، غدًا الجمعة، بطولة الوفاء على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية المحلية والمخصص لخيل الأربعة أعوام (إنتاج محلي مفتوح الدرجات). ويندرج الكأس ضمن موسم سباقات الرياض، الذي انطلق أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وفي تصريحٍ بهذه المناسبة، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على الدعم الذي تلقاه سباقات الخيل في المملكة.
وأكد سموه أن كأس الأمير محمد بن سعود الكبير يحظى بمتابعة القيادة الرشيدة، ويجسد معاني الوفاء الذي تميز به قادة المملكة. يحمل هذا الكأس اسماً لعلم من محبي الخيل له إسهامات بارزة في صناعة سباقات الخيل في المملكة، وهو الأمير محمد بن سعود الكبير.
و”عطفا على ذلك كانت بادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله تعالى، بتنظيم واستحداث كأس مصنف يجمع كوكبة من أقوى الخيل بجائزة مالية كبيرة، تشير إلى اسم الأمير محمد بن سعود الكبير، ودوره البارز فروسياً وتخليداً لذكراه، حيث أطلق الملك عبدالله بن عبد العزيز- رحمه الله- أول نسخة عام 1416هـ عرفاناً ووفاء للأمير الراحل محمد بن سعود الكبير، وما قدمه لرياضة سباقات الخيل على صعيد الإنتاج والمستورد، ودعمه للملاك والمنتجين في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا التكريم بحد ذاته وفاءً، ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة لكل من له دور وإسهام بارز في دعم رياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية.
وحول كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، بيّن الأمير بندر بن خالد الفيصل أن الفئة المخصصة للسباق هي نخبة خيل الإنتاج المحلي في المملكة، وستتنافس في الأسابيع المقبلة على الكؤوس الفئوية الكبرى، وتابع الأمير “بالمجمل نفخر أن يُطلَق على حفلنا لهذا الأسبوع حفل الوفاء.
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