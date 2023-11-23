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القيادة تهنئ رئيس ليبيريا المنتخب

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      23 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بواكاي؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بواكاي؛ بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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