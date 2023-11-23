الرياضة

الجزائري آيت نوري محور صراع ليفربول وتشيلسي

محمد ابو الوفاaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      23 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
الجزائري آيت نوري محور صراع ليفربول وتشيلسي

يتنافس ناديا تشيلسي وليفربول للحصول على خدمات الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري (22 عامًا) من وولفرهامبتون الإنجليزي، حسب وسائل إعلام الخميس.


وجذب آيت نوري أنظار الأندية الإنجليزية المرموقة؛ عطفًا على مستوياته المميزة مع الـ(وولفز) ولا سيما بعد أن أصبح قطعة أساسية في تشكيلة منتخب الجزائر مؤخّرًا.


وبحسب منصّة (90Min) أصبح آيت نوري محط تنافس تشيلسي وليفربول، في حين تعلم إدارة وولفرهامبتون أنها لن تستطيع الاحتفاظ باللاعب كثيرًا؛ نظرًا لكثرة العروض.


وفد آيت نوري إلى وولفرهامبتون صيف 2020 من أنجيه الفرنسي مُعارًا، قبل أن يحوّل النادي إعارته إلى صفقة انتقال دائم في الصيف التالي مقابل 11 مليون يورو.

 

شاهد مهارات آيت نوري مع وولفرهامبتون

 

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