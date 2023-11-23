التعامل مع التيه والعطش والمخاطر.. إطلاق برنامج رواد المهمات البرية

البلاد – الرياض

حفاظا على السلامة المهنية، وتجاوز المخاطر في البيئة الصحراوية والساحلية والجبلية، دشّن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، برنامج “جاهزية رواد المهمات البرية”، للعمل على تطوير الموظفين في شتى المجالات؛ ومنها تنمية مهارات الاستعداد أثناء تنفيذ مهام حماية الغطاء النباتي في جميع مناطق المملكة ومختلف بيئاتها.

ويهدف البرنامج إلى اكتساب العديد من المهارات القيادية، التي تتضمن جاهزية السيارات المخصصة للمهمات البرية في الصحراء والطرق الوعرة، ومعرفة طبيعة المناطق المستهدفة لتنفيذ الأعمال؛ بهدف حماية الغطاء النباتي، إضافة إلى اكتساب مهارات الإسعافات الأولية المتعلقة بالمهمات، ومهارات معرفة الاتجاهات في الصحراء في حال تعطُّل الاتصال أو فقدانه، وتجهيز الإمداد اللوجستي للرحلة.

وسيكتسب المتدربون مهارات تتعلق بمعرفة طبيعة المنطقة البرية المستهدفة لتنفيذ مهمة العمل بها، مثل أنواع وأشكال النباتات الصحراوية؛ حيث إن الأنواع النباتية تدل على مدى صلاحية المنطقة للسير فيها من عدمه، وكذلك معرفة التضاريس الصحراوية في كل منطقة، إضافة إلى مهارات الإسعافات الأولية، التي تشمل الإنعاش القلبي، وطرق التعامل مع العطش، ولدغ العقرب أو الثعبان، وضربات الشمس وحالات الفزع والخوف وغيرها، ومعرفة الاتجاهات في حال التيه، وتتضمن الاتجاهات في المناطق المختلفة (الحصوية والشجرية والصخرية) والاتجاهات عن طريق الظل.