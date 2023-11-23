التسجيل في أولمبياد الذكاء الاصطناعي

البلاد – الرياض

دعا الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) طلاب وطالبات مرحلتي المتوسطة والثانوية في المملكة إلى سرعة التسجيل في أولمبياد “أذكى” الذي يسعى إلى بناء جيل من علماء المستقبل في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

ويستهدف الأولمبياد رفع مستوى معرفة هذا الجيل بتقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم، بوصفهم الطاقة التي لا تنضب، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة.

ويسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى تنمية التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية؛ للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في هذه المجالات، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، وبناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية.