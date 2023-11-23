إقبال كبير على التسجيل في سباق الجري الدولي بالخبر

الدمام- البلاد
شهد الموقع الأإلكتروني لسباق الجري السنوي الدولي الخامس والعشرين إقبالًا كبيرًا من المتسابقين والمتسابقات خلال الأسبوعين الماضيين؛ للتسجيل رسميًا بالسباق، الذي سينطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يوم السبت 9 ديسمبر المقبل بكورنيش الخبر، تحت شعار “مجتمعنا مسؤوليتنا”.
وتعمل كافة اللجان المعنية بالسباق على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة وسط تنظيم مسبق، تم خلاله توزيع فرق العمل بعناية فائقة؛ حرصاً على خروج السباق بصورة مشرفة ومظهر حضاري متميز، في ظل مشاركة عدائين وعداءات من مختلف دول العالم .
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م