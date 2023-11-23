أمير الباحة يستعرض مشروع الإسعاف الجوي

البلاد – الباحة

استعرض الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمقر الإمارة أمس، تشغيل مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة، بحضور مدير الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ثامر بن إسماعيل يتيم، وعدد من قيادات الهلال الأحمر. وناقش الاجتماع المنجزات خلال الفترة الماضية وماوصلت إليه أعمال تشغيل مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة، التي ستطلق قريباً لتوفير الخدمات الصحية النوعية.



وأشاد سموه بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي في توفير الخدمات الطبية الطارئة بالمنطقة والإسهام- بفضل الله- في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين والمرضى وتقديم المساعدة الطبية الأولية الطارئة لهم، التي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تنفيذ المشاريع التي تصب مصلحتها لخدمة المواطن والمقيم. كما وجه برفع وتيرة العمل لإنجاز المهابط المتبقية لسرعة بدء الخدمة والاستفادة منها بالشكل المطلوب.

من جانبه، قدم مدير الهلال الأحمر بالمنطقة شكره وامتنانه لسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود على اهتمامه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الخدمات، التي يقدمها الهلال الأحمر وتوصيات سموه المستمرة بتقديم أفضل خدمة للمواطن والمقيم، وبما يرفع من جودة العمل؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.