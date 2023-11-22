نمو النشاط التجاري في ثلاث محافظات بمنطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

سجّلت الأنشطة الاقتصادية في محافظات العلا، والحناكية، وخيبر بمنطقة المدينة المنورة نمواً خلال العام الحالي 2023م، مستفيدة من ارتفاع حجم النشاط التجاري في خمس قطاعات، شملت التعدين، والسياحة، والأنشطة الفنية والترفيهية، والمقاولات، وقطاع النقل والتخزين.

وأشار تقرير لغرفة المدينة المنورة إلى نمو حجم الأنشطة الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة خلال العام الحالي وصولاً إلى 94266 نشاطاً في 20 قطاعاً، حازت المدينة المنورة على ما نسبته 92% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، فيما توزّعت باقي الأنشطة بين محافظات المنطقة – باستثناء ينبع – بواقع 3% بمحافظة العلا التي تحتضن 3382 نشاطاً تجارياً منوعاً، و 2% بمحافظة الحناكية بعدد 1785 نشاطاً تجارياً، و 2% بمحافظة خيبر بعدد 1499 نشاطاً تجارياً، و 1% بمحافظة المهد التي تحتضن 1426 نشاطاً تجارياً.

وحققت إحصائية أعداد العاملين في القطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة صعوداً بنهاية النصف الثاني من العام الحالي 2023م، بواقع 351511 موظفاً، بارتفاع بلغ 5,5% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت نسبة التوطين بوظائف القطاع الخاص في المنطقة 24% خلال منتصف العام الحالي 2023م، من بينهم 32129 مواطنة، يمثّلن ما نسبته 9% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة.

وتشهد المدينة المنورة تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ضمن توجّهات الحكومة الرشيدة لتنشط عجلة التنمية في شتى المجالات، وتقديم التسهيلات وبرامج التمويل لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وازدهارها، ورافداً لفرص العمل للكوادر المؤهلة من الخريجين والخريجات في مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية.