مفاجأة صادمة.. نيمار يعاني من إصابة مزمنة!

كشفت يومية ليكيب (L’Équipe) الفرنسية مفاجأة مدويّة الأربعاء، وزعمت من مصادرها أن نجم الهلال، البرازيلي نيمار (31 عامًا) يعاني من إصابة مزمنة في مشط قدمه.

ليكيب أوضحت أنها اطلعت على نسخة من التقرير الطبي لنيمار قبل انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017، الذي يكشف معاناة اللاعب من إصابة خطيرة.



وبحسب ليكيب، فإن نيمار يعاني من كسر أحد عظام مشط قدمه، وظن الأطباء أن الكسر سيلتئم مع الوقت، لكن المفاجأة أن العظمة تتعرض للكسر من جديد بشكل دوري.



ومن المتوقّع أن تستمر عظمة مشط قدم نيمار في الكسر؛ كلما تعرضت لضغط وحمل زائد في المباريات.. المثير أنه أصيب الإصابة نفسها ما يقارب 5 مرّات في مسيرته.



والمفارقة أن نيمار يعاني حاليًا من إصابة مختلفة، وهي كسر في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها مع المنتخب البرازيلي قبل شهرين، أنهت موسمه تمامًا مع الهلال.