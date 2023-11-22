محافظ جدة يطلع على جهود الهلال الأحمر وفرع الزراعة

البلاد – جدة

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه أمس ، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح موجز عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الإسعافية في محافظة جدة، وسرعة الاستجابة في البلاغات الإسعافية، واطلع على إحصاءات العمل الإسعافي بالنصف الأول من عام 2023، مشيدا بالجهود والخدمات التي تُقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

كما استقبل سمو محافظ جدة في مكتبه، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ حيث اطّلع على عرض موجز عن أعمال وانجازات الفرع بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لأعمال أسواق النفع العام بالمحافظة، والمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة بالمحافظة، وجهودها في الحفاظ على البيئة والاهتمام بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.