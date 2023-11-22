المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة الثوم بالكريمة والزبدة

نيفين عباسaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة شوربة كريمية غنية بنكهة الثوم ومن المعروف أن الثوم يحتوي علي مضادات حيوية مفيدة

المقادير اللازمة
لتر مرق لحم أو دجاج
ملح بحري
2 ملعقة كبيرة زبدة
حبة بصلة مفروم ناعم
رأس ثوم كامل مقشر ومفروم ناعم
ملعقة صغيرة فلفل أبيض
كوب كريمة طهي
2 ملعقة كبيرة نشا مذابة في ربع كوب ماء

طريقة العمل
تغلي المرقة جيدا
يحمر البصل والثوم في الزبدة
ثم تضاف إليه كوب من المرقة
يضرب الخليط في الخلاط الكهربائي ثم نعيده إلى القدر
يضاف إليه كمية المرقة المتبقية
ثم الفلفل الأبيض والملح ويترك حتى يغلي
تضاف الكريمة مع التقليب وتترك لمدة عشرة دقائق
يضاف النشا مع التقليب المستمر حتي تصبح كثيفة وتقدم ساخنة مع الخبز المحمص بالثوم والزبدة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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