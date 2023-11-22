طريقة عمل شوربة الثوم بالكريمة والزبدة

وصفة شوربة كريمية غنية بنكهة الثوم ومن المعروف أن الثوم يحتوي علي مضادات حيوية مفيدة

المقادير اللازمة

لتر مرق لحم أو دجاج

ملح بحري

2 ملعقة كبيرة زبدة

حبة بصلة مفروم ناعم

رأس ثوم كامل مقشر ومفروم ناعم

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

كوب كريمة طهي

2 ملعقة كبيرة نشا مذابة في ربع كوب ماء

طريقة العمل

تغلي المرقة جيدا

يحمر البصل والثوم في الزبدة

ثم تضاف إليه كوب من المرقة

يضرب الخليط في الخلاط الكهربائي ثم نعيده إلى القدر

يضاف إليه كمية المرقة المتبقية

ثم الفلفل الأبيض والملح ويترك حتى يغلي

تضاف الكريمة مع التقليب وتترك لمدة عشرة دقائق

يضاف النشا مع التقليب المستمر حتي تصبح كثيفة وتقدم ساخنة مع الخبز المحمص بالثوم والزبدة