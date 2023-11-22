طريقة عمل رغيف اللحم بالمشروم

وصفة مميزة لتحضير رغيف اللحم مع المشروم في الفرن

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحم مفروم

2 كوب مشروم منظف

ملح وفلفل

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

حبة جزر مفرومة

كرفس مفروم

نصف كوب فتات خبز

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة كبيرة مرق بودرة اللحم

فلفل أحمر حلو بابريكا مقطع ومفروم

2 حبة بيض

2 شريحة توست منقوعة في نصف كوب حليب

طريقة العمل

نقوم بالإحتفاظ بقليل من المشروم المقطع جانباً

في محضر الطعام نضع الفلفل الاحمر الحلو والبصل والجزر والكرفس والثوم والمشروم وجميع التوابل والخبز المنقوع بالحليب

تفرم الخضروات حتي تصبح ناعمة

يضاف لها اللحم وفتات الخبز والبيض وتخفق حتي تصبح خليط ناعم

يرفع من محضر الطعام

يوضع في قالب توست مدهون زيت

ترص حبات المشروم المقطع اعلي اللحم

ثم توضع في فرن مسخن مسبقا حتي تمام النضج

يرفع من الفرن ويترك ليبرد قليلاً

ثم يقدم دافئ بعد ان يخرج من الصينية