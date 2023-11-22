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طريقة عمل رغيف اللحم بالمشروم

نيفين عباسaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لتحضير رغيف اللحم مع المشروم في الفرن

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحم مفروم
2 كوب مشروم منظف
ملح وفلفل
بصلة مفرومة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
حبة جزر مفرومة
كرفس مفروم
نصف كوب فتات خبز
ملعقة صغيرة بهارات لحم
ملعقة كبيرة مرق بودرة اللحم
فلفل أحمر حلو بابريكا مقطع ومفروم
2 حبة بيض
2 شريحة توست منقوعة في نصف كوب حليب

طريقة العمل

نقوم بالإحتفاظ بقليل من المشروم المقطع جانباً
في محضر الطعام نضع الفلفل الاحمر الحلو والبصل والجزر والكرفس والثوم والمشروم وجميع التوابل والخبز المنقوع بالحليب
تفرم الخضروات حتي تصبح ناعمة
يضاف لها اللحم وفتات الخبز والبيض وتخفق حتي تصبح خليط ناعم
يرفع من محضر الطعام
يوضع في قالب توست مدهون زيت
ترص حبات المشروم المقطع اعلي اللحم
ثم توضع في فرن مسخن مسبقا حتي تمام النضج
يرفع من الفرن ويترك ليبرد قليلاً
ثم يقدم دافئ بعد ان يخرج من الصينية

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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