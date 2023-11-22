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طريقة عمل تارت الباف باستري بالخوخ والجبن الكريمي بالعسل

نيفين عباسaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

لفة من عجين الباف باستري الباردة
خوخ معلب أو طازج مقطع شرائح
عسل نحل أبيض
جبن كريمي بدون ملح
عبوة زبادي يوناني
2 ملعقة كبيرة كريمة حلويات
نصف كوب سكر بودرة أو حسب الرغبة
1/8 ملعقة صغيرة ملح بحري

طريقة العمل

تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق
ينفض الدقيق الزائد من عليها
ثم تنقل في صينية مستطيلة
نقوم بعمل ثقوب بها بواسطة شوكة مطبخ
توضع في فرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون
في تلك الأثناء
يخفق السكر والجبن والكريمة والزبادي والملح معاً
يخرج الباف باستري وتترك لتبرد
تغطي بطبقة الجبن والكريمة والزبادي
ثم تغطي بشرائح الخوخ المقطع
ينثر العسل عليها وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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