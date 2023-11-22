طريقة عمل تارت الباف باستري بالخوخ والجبن الكريمي بالعسل

وصفة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

لفة من عجين الباف باستري الباردة

خوخ معلب أو طازج مقطع شرائح

عسل نحل أبيض

جبن كريمي بدون ملح

عبوة زبادي يوناني

2 ملعقة كبيرة كريمة حلويات

نصف كوب سكر بودرة أو حسب الرغبة

1/8 ملعقة صغيرة ملح بحري

طريقة العمل

تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق

ينفض الدقيق الزائد من عليها

ثم تنقل في صينية مستطيلة

نقوم بعمل ثقوب بها بواسطة شوكة مطبخ

توضع في فرن مسخن مسبقاً حتي تصبح ذهبية اللون

في تلك الأثناء

يخفق السكر والجبن والكريمة والزبادي والملح معاً

يخرج الباف باستري وتترك لتبرد

تغطي بطبقة الجبن والكريمة والزبادي

ثم تغطي بشرائح الخوخ المقطع

ينثر العسل عليها وتقدم