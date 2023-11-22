الدولية

زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب فانواتو

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات اليوم، فانواتو في المحيط الهادئ، حسب ما أفاد به المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترًا وعلى مسافة نحو 300 كيلومترًا شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15,37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,47 ت غ).

وأشار المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إلى أن “هناك احتمالًا ضئيلاً لسقوط ضحايا وأضرار” إذ كان مركز الزلزال قرب مجموعة من جزر ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ “بعدم وجود خطر حدوث تسونامي نتيجة هذا الزلزال”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *