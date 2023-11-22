المحليات

ديوان المظالم يتلقى أكثر من 747 ألف مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 تلقى ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية 747,77 مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات، منذ إطلاق الخدمة رقميًا بشكل كامل قبل أقل من ثلاثة أعوام .

 وتتيح خدمة إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية لكافة أطراف الدعاوى وممثليهم إمكانية تبادل المذكرات في كافة مراحل نظر الدعاوى والتقاضي وكافة دوائره دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، مع إمكانية الاطلاع على المذكرات من كافة أطراف الدعوى، وإشعارات تجديد المذكرات بشكل رقمي كامل.

 وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف الدعاوى، وما يترتب عليه من تقليص لآماد التقاضي نتاج رقمنة الإجراءات وتطويرها وما يمكن أن تسهم به من تدقيق تلك الإجراءات وسرعة تنفيذها في سبيل تحقيق المستهدف الأول لديوان المظالم والمتمثل في العدالة الناجزة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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