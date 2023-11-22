تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. « التخصصات الصحية» تحتفي بـ 9552 خريجاً

الرياض- واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج 9552 خريجاً وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2023م، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.

وأكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال كلمته، أن الخريجين من مختلف التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، إضافة تسمو بقدراتهم الشغوفة والمتقنة لعملها والمتعاطفة مع مستفيديها صحة المجتمع ورقي الخدمات الصحية المقدمة، معرباً عن تهنئته للخريجين، بما حققوه من مستويات، ولكل من وقف خلفهم خلال مسيرتهم العلمية.

ونوه وزير الصحية بجهود القائمين على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولأعضاء مجلس الأمناء على ما يبذلونه من جهود، راجياً للخريجين والخريجات المزيد من التقدم في حياتهم المهنية.

من جانبه، ثمّن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان الدعم المستمر من القيادة الحكيمة للقطاع والممارس الصحي؛ بهدف الارتقاء بالقطاع والكادر بما يضمن أن تكون صحة الإنسان هي الأولى، مشيراً إلى برامج البورد السعودي على امتداد 30 عاماً ارتكز على منهجيات تعليمية بالغة الدقة وبكفاءة عالية المستوى، كان حصيلة مخرجها قرابة 20 ألف ممارس صحي في أكثر من 155 تخصصاً؛ شملت الطب والجراحة، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية المتنوعة، بالإضافة إلى أكثر من 23 ألف خريج من الأكاديمية الصحية.

وشهد الحفل، الذي حضره وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وعدد من المسؤولين عرضًا مرئيًا، عن تطور الممارسة المهنية الصحية في المملكة، فيما أدى الخريجون والخريجات القسم.