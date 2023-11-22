بالشراكة مع “بوابة الدرعية”.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان “عبيَّة”

الرياض – هاني البشر
عقدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّة في الدرعية) مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل المهرجان بنسخته الثالثة، برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – وبالشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث شارك في المؤتمر الصحفي كلٌ من سمو الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وسعادة الأستاذ طلال كنسارة، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بهيئة تطوير بوابة الدرعية، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن الراجحي، مالك منتجع الفروسية العالمي؛ حيث استعرضوا تفاصيل هذه النسخة بحضور جمعٍ من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية.
ورفع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، سمو الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – للدعم السخي واللا محدود الذي يقدمانه لرياضة الفروسية بكافة أنواعها. كما ثمّن سموه دور هيئة الفروسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل – حفظه الله – على دعمها المستمر للنهوض بالفروسية، ودور الاتحاد السعودي للفروسية برئاسة سمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله في دعمه الدائم للفروسية السعودية، وأشاد بالجهود المتميزة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في خدمة الخيل العربية الأصيلة وملاكها.
وخلال المؤتمر الصحفي، أُعلن عن موعد انطلاق فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيّة في الدرعية) في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر من العام الجاري، في منتجع الفروسية العالمي، حيث ستُقام مراسم الاحتفال في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأول، ليعقبها إقامة مزاد “فخر الدرعية” الذي سيكون فرصةً لاقتناء الخيول العربية الأصيلة ذات السلالات النادرة، إذ سيتم عرض ما يزيد عن ثلاثين رأسًا من الخيل والتي سيعود جزءٌ من ريع بيعها للجمعيات الخيرية.
وأوضح سموّه أن أبرز الفعاليات في المهرجان هي البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، تصنيف (B)، التي تنطلق في اليوم الثالث للمهرجان بتاريخ 30 نوفمبر، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبطاقم نخبوي من الحكام العالميين وبمشاركة ما يزيد عن 200 رأس من الخيول العربية الأصيلة من مختلف الدول، وبقيمة جوائز تفوق المليون ريال سعودي، حيث ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية للمنافسة على اللقب، بمشاركة أكثر من ثلاثين عارضًا يجتمعون في أرقى تجمعٍ دوليٍ للخيل العربية في المنطقة.