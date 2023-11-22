الرياضة الاتحاد السعودي للبولينج يطلق بطولة بوبز فايمس المفتوحة

الرياض – هاني البشر

يطلق الاتحاد السعودي للبولينج بطولة بوبز فايمس المفتوحة بدءا من 15 يناير 2024 على مستوى الخليج العربي؛ بهدف المساهمة في رؤية المملكة 2030 لتعزيز السياحة الرياضية وتنويعها من خلال تقديم فعاليات للبطولات الرياضية المختلفة في المملكة العربية السعودية. كما تهدف لجذب وإبراز اللاعبين واللاعبات المحترفين في المملكة والمقيمين وهواة البولينج في جميع أنحاء الخليج. وستقام البطولة في صالات “بوبز فايمس” – بوليڤارد رياض سيتي، حيث تقدم للمشاركين الفرصة على مجموعة جوائز مالية تصل إلى 60,000 ريال سعودي وعدة جوائز إضافية من رعاة البطولة. وقال رئيس الاتحاد السعودي للبولينج عبد الملك الشثري: “نفخر بأن يكون الاتحاد السعودي للبولينج رائدا ونموذجا لتطوير لعبة البولينج من خلال إعداد وتطبيق استراتيجيات واضحة وممكنة التنفيذ وذات أهداف يمكن تحقيقها من خلال تفعيل وتشجيع دور الجهات ذات العلاقة والمجتمع بشكل عام من خلال تشجيع ونشر لعبة البولينج في جميع أنحاء المملكة بين المواطنين وزيادة عدد الممارسين لها ومن ضمن أهدافه مساهمة البولينج في الاقتصاد المحلي وتفعيل مراكز البولينج بالشراكة مع القطاعات المختلفة”.