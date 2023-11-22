المحليات

أمير القصيم يناقش تخصيص أراضٍ للمشاريع

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – بريدة

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة أمس، اجتماعا لمناقشة تخصيص أراضٍ لمشاريع المنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية توفير الأراضي الخاصة بالمشاريع الحكومية بالمنطقة، وأهمية التنسيق المتكامل والعالي بين الجهات الحكومية بالمنطقة لمعرفة الاحتياج من الأراضي المخصصة للمشاريع، كون المنطقة تشهد نموا في تنفيذ المشاريع انطلاقا من الدعم السخي من القيادة الرشيدة؛ لتوفير أفضل البرامج والخدمات للمواطنين.

واستعرض الاجتماع برامج ومشاريع الجهات الحكومية في مشاريع المياه والزراعة والبيئة، بالإضافة إلى مشاريع الخدمات البلدية بما يحقق الأهداف المرجوة، بإذن الله.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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