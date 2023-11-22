أمير القصيم يناقش تخصيص أراضٍ للمشاريع

البلاد – بريدة

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة أمس، اجتماعا لمناقشة تخصيص أراضٍ لمشاريع المنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية توفير الأراضي الخاصة بالمشاريع الحكومية بالمنطقة، وأهمية التنسيق المتكامل والعالي بين الجهات الحكومية بالمنطقة لمعرفة الاحتياج من الأراضي المخصصة للمشاريع، كون المنطقة تشهد نموا في تنفيذ المشاريع انطلاقا من الدعم السخي من القيادة الرشيدة؛ لتوفير أفضل البرامج والخدمات للمواطنين.

واستعرض الاجتماع برامج ومشاريع الجهات الحكومية في مشاريع المياه والزراعة والبيئة، بالإضافة إلى مشاريع الخدمات البلدية بما يحقق الأهداف المرجوة، بإذن الله.