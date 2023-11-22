الرياضة

أمير الرياض يتسلم شعلة “الألعاب السعودية 2023”

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

تسلّم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي تستضيفها العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتتيح دورة الألعاب السعودية 2023 الفرصة أمام كافة الموهوبين للمشاركة في 53 رياضة فردية وجماعية مختلفة، وبجوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة.

ويشارك في النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية التي تستضيفها الرياض يوم 27 نوفمبر الجاري، أكثر من 6000 رياضي ورياضية، يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة.

ويتنافس الرياضيون هذا العام في أكثر من 230 منافسة ضمن 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، واستحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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