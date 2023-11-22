أمير الرياض يتسلم شعلة “الألعاب السعودية 2023”

الرياضةأمير الرياض يتسلم شعلة “الألعاب السعودية 2023” صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ 22 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض تسلّم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، التي تستضيفها العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتتيح دورة الألعاب السعودية 2023 الفرصة أمام كافة الموهوبين للمشاركة في 53 رياضة فردية وجماعية مختلفة، وبجوائز غير مسبوقة على مستوى المنطقة. ويشارك في النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية التي تستضيفها الرياض يوم 27 نوفمبر الجاري، أكثر من 6000 رياضي ورياضية، يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة. ويتنافس الرياضيون هذا العام في أكثر من 230 منافسة ضمن 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، واستحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.