أمير الباحة يناقش مشاريع البيئة والمياه

البلاد – الباحة

ناقش الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أعمال ومشروعات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وخططها المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بالإمارة أمس، بمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، وعدد من قيادات الفرع.

وشاهد سموه خلال الاجتماع عرضًا مرئيًا حول المشاريع الزراعية الجاري تنفيذها في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، واستعرض سير المشاريع خلال العام المالي الحالي التي بلغت 9 مشاريع، بقيمة إجمالية تزيد عن 75 مليون ريال، والتوجيه برفع وتيرة العمل بكافة المشاريع من ضمنها سد وادي عردة، والتركيز على سرعة تسويق واستثمار المدن الزراعية بالمنطقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م, مع تأكيد سموه على ضرورة وضع خطة زمنية لكل مشروع، والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.