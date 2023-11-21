الإقتصاد

نمو سجلات نشاط التمور في المدينة المنورة بنسبة 31%

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      21 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بنسبة 31%، وذلك بنهاية الربع الثالث 2023م.

 وبيَّنت الوزارة، أن السجلات التجارية لنشاط تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها في منطقة المدينة المنورة بلغت 145 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 110 سجلات تجارية بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

 ولتعزيز صناعة التمور في منطقة المدينة المنورة، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً شركة “تراث المدينة”، التي تهدف للقيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما يسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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