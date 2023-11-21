«كاوست» تعزز أبحاثها في مجالات الذكاء الإصطناعي

البلاد ــ الرياض

حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة التايمز للتعليم العالي “THE” لعام 2023 – وهي مرتبة أعلى من تصنيف العام السابق. كما حصلت الجامعة أيضاً على تقدير كامل بدرجة “100” في فئة البيئة البحثية، وهي واحدة من جامعتين فقط تمكنتا من تحقيق ذلك، وبتحسن كبير عن تصنيف العام الماضي، خصوصاً في فئة المجتمع “التي تعكس التأثير الَتجاري لأبحاث المؤسسة، الذي يُعد في حد ذاته انعكاساً للقيمة الصناعية للأبحاث”، وفئة الحضور الدولي التي تقيس حصة الطلبة والموظفين الدوليين والتأليف المشترك للأوراق البحثية، فضلاً عن التعاون البحثي في العالم العربي. من جانبه أوضح رئيس “كاوست” البرفيسور توني تشان, أن هذا الإنجاز الكبير هو دليل واضح على جودة البيئة البحثية العالمية في كاوست، وأن إستراتيجيتنا الجديدة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، مدعومة بشراكاتنا الإستراتيجية الرئيسة الجديدة مع الصين والولايات المتحدة وأوروبا، والمحلية مع المشاريع العملاقة في المملكة.



وفي جانب آخر، صنف موقع TOP500 الذي يصنف أنظمة الحاسوب العملاقة الخمس مئة الأقوى عالمياً، الحاسوب “شاهين 3” التابع لكاوست بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 20 عالمياً. وهو ما سيسهم مستقبلاً في تحقيق الجامعة لأعلى المراتب في التصنيفات العالمية بحسب الرئيس تشان، الذي أكد أن الجامعة تعمل على تعزيز أبحاثها في جميع التخصصات، التي “ستعالج إلى حد بعيد القضايا العالمية والمحلية الرئيسية، مثل المناخ والاستدامة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل والصحة الذكية”. الجدير بالذكر أن جامعات المملكة تهيمن على المراكز العشرة الأولى في تصنيف الجامعات العربية لمجلة التايمز للتعليم العالي لعام 2023 ويؤكد صعود كاوست والجامعات السعودية الأخرى في هذا التصنيف على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لدعم الأبحاث والتطوير والابتكار.



كما أن هذه هي النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العربية لمجلة التايمز للتعليم العالي، الذي يكشف عن قوة التعليم العالي في جميع أنحاء المنطقة العربية, فقد صنفت 207 جامعات من 15 دولة هذا العام، مقارنة بـ 169 جامعة العام الماضي. وتميز هذا العام بدخول 42 جامعة من المنطقة لأول مرة في التصنيف.