تعزيز علوم المستقبل والفضاء.. أمير الشرقية يرعى ختام المعسكر العلمي

البلاد – الدمام

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة أمس، حفل ختام المعسكر العلمي ” مسبار 7 ” الذي نظمته جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة، وذلك في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وكرّم سمو أمير المنطقة الداعمين، مثمنًا ما تقدمه الجمعيات الخيرية من مساندة للمستفيدين من خدماتها؛ وفق توجيهات القيادة الحكيمة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الثالث، وتقدم له كل مساندة ودعم لتمكينه ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

من جانبه، أوضح مدير الجمعية عبدالله الخالدي، أن المعسكر ضم 120 طالباً وطالبة من المتميزين في الصفين الثاني والثالث الثانوي من مستفيدي الجمعية تعرفوا على مسارات المعسكر المختلفة، مشيرًا إلى أن المعسكر حقق عدة أهداف متماشية مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على علوم المستقبل والفضاء والطيران، واشتملت مسارات علوم القرن الـ 21 في مجالات علمية ومهارات تحاكي ما نعيشه من تطور وتقدم على مستوى العالم.

وأكد الخالدي حرص الجمعية على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، حيث تأسست عام 2010م ويرأس مجلس إدارتها سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وتعمل على بناء شخصية الأيتام وتثقيفهم في مختلف المجالات التعليمية والمهارية والصحية، محققة أكثر من 13 جائزة على المستوى الوطني والخليجي والعربي، وقد فازت مؤخراً بجائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام 2023م ، مهنئاً الطلاب والطالبات المشاركين في المعسكر.