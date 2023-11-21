برنامج «دبلوم علوم المخطوطات» بالمدينة

البلاد – المدينة المنورة

برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، وقّعت جامعة طيبة ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج “دبلوم علوم المخطوطات”؛ بهدف الاستفادة من الإمكانات التعليمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجامعة والمجمع.

‎وقّع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، ومن جانب مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الأمين العام للمجمع الأستاذ الدكتور فهد بن مبارك الوهبي. ‎وتتضمن الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات، اعتماد جامعة طيبة برنامج دبلوم علوم المخطوطات وفق الإجراءات المعمول بها في استحداث البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين في تدريس مقررات البرنامج، ومشاركة القاعات الدراسية والفراغات التعليمية، والاستفادة من خدمات الكوادر التعليمية في تقديم التدريب لمنسوبي الطرفين، إلى جانب تبادل الخبرات في تنفيذ البرامج الأكاديمية في مجال المكتبات ومصادر المعلومات، والمخطوطات، والترميم، والتجليد. ‎