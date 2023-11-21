برشلونة يحدد نجم ليفربول لتعويض غافي المصاب

بات من المؤكد أن موسم متوسط ميدان فريق برشلونة، غافي (19 عامًا) قد انتهى موسمه نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني قبل أيام.

وأصيب غافي في مباراة إسبانيا وجورجيا الأحد، في الجولة الختامية من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، ليخرج في الشوط الأول يبكي في ملعب (خوسيه زوريا) شمالي إسبانيا.



يومية سبورت الإسبانية (Sport) المقرّبة من دوائر برشلونة، ذكرت أن المدرب تشافي هيرنانديز يفكّر بجدّية في التعاقد مع متوسط ميدان ليفربول، تياغو ألكانتارا لتعويض غافي.



ألكانتارا (32 عامًا) خرج من حسابات المدرب يورغن كلوب، بعد أن تعاقد النادي الـ(سكاوزي) مع عدّة لاعبين في خط الوسط، أبرزهم ماك أليستر وسوبوسلاي وإندو وغرافينبرش.



ويحظى ألكانتارا بعلاقة جيدة مع محيط برشلونة عمومًا، حيث يعد أحد أبناء أكاديمية (لا ماسيا) ولعب مع الفريق 100 مباراة على مدار 3 مواسم متتالية، بين عامي 2011 و2013.