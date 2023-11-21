الرياضة الخليج يتصدر مجموعته في آسيوية اليد

الدمام- البلاد

تصدر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج منافسات المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد، بعد انتصاره على الكويت الكويتي بنتيجة 24-23. وحقق الدانة الفوز في انطلاق مواجهاته أمام الغرافة القطري بنتيجة (28-27) ، كما انتصر على فريق غولدن ايجل الهندي(48-20) ومساء الأمس تفوق على النجمة البحريني 25-21. بهذه النتائج، أنهى الخليج دور المجموعات برصيد 8 نقاط، وتنتظر قبضة الدانة صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى لتحديد المنافس في الدور نصف نهائي الذي سيلعب مساء السبت المقبل.