الرياضة

الخليج يتصدر مجموعته في آسيوية اليد

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      21 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
تصدر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج منافسات المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد، بعد انتصاره على الكويت الكويتي بنتيجة 24-23.

وحقق الدانة الفوز في انطلاق مواجهاته أمام الغرافة القطري بنتيجة (28-27) ، كما انتصر على فريق غولدن ايجل الهندي(48-20) ومساء الأمس تفوق على النجمة البحريني 25-21.

بهذه النتائج، أنهى الخليج دور المجموعات برصيد 8 نقاط، وتنتظر قبضة الدانة صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى لتحديد المنافس في الدور نصف نهائي الذي سيلعب مساء السبت المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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