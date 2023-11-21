الرياضة

الأخضر يتغلب على نظيره الأردني بثنائية ويتصدر

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      21 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل المنتخب السعودي عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز ثمين على مضيفه المنتخب الأردني، بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعهتما على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أحرز هدفي المنتخب السعودي اللاعب صالح الشهري في الدقيقتين 9 و30، من عمر اللقاء، الذي شهد سيطرة تامة من الأخضر السعودي. بتلك النتيجة يتصدر منتخبنا الوطني مجموعته برصيد 6 نقاط.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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