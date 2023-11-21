الأخضر يتغلب على نظيره الأردني بثنائية ويتصدر

محمود العوضي- جدة
واصل المنتخب السعودي عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز ثمين على مضيفه المنتخب الأردني، بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعهتما على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
أحرز هدفي المنتخب السعودي اللاعب صالح الشهري في الدقيقتين 9 و30، من عمر اللقاء، الذي شهد سيطرة تامة من الأخضر السعودي. بتلك النتيجة يتصدر منتخبنا الوطني مجموعته برصيد 6 نقاط.
هدددددف!⚽
مبكرًا.. صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر⚽️🇸🇦
#السعودية_الأردن | #SSC pic.twitter.com/LcFZhJnpnA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023
هدددددف!⚽
صالح الشهري يضيف ثاني الأهداف لمنتخبنا الوطني🤩🇸🇦
#السعودية_الأردن | #SSC pic.twitter.com/l94FVwKZfO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023