إصابات ريال مدريد.. هل يتعاقد الملكي مع صفقات تعويضية؟

كشفت يومية موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية الثلاثاء، أن ريال مدريد حدد موقفه من التعاقد مع صفقات جديدة بعد سلسلة الإصابات التي ضربت الفريق.

وعانى ريال مدريد من إصابات متتالية في الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها لاعبا الوسط الفرنسيان” إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني” اللذان يغيبان لشهرين على الأقل.



وكانت الصدمة الكبرى حينما أصيب الجناح الشاب فينيسيوس جونيور خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، وتأكيد غيابه 4 أشهر عن الفريق.



في حين يعاني الفريق الملكي في الأساس من إصابات أخرى عبر انتهاء موسم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو بعد قطع في الرباط الصليبي.



وضربت ريال مدريد إصابات متفرقة أخرى على فترات متباعدة مثل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا ومواطنه لاعب الوسط داني سيبايوس والوافد الجديد التركي أردا غولر.

وأوضحت موندو ديبورتيفو من مصادرها أن إدارة ريال مدريد لن تبرم أي صفقات تعويضية في سوق الانتقالات الشتوي الذي يفتح أبوابه في الأول من يناير المقبل للعام 2024.



وحسب المصدر، سيكتفي ريال مدريد بقائمة لاعبيه الحالية، وقد يستعين بأسماء من فريق الشباب لإكمال موسمه، وتم استبعاد فكرة التعاقد مع صفقات جديدة بمنتصف الموسم.