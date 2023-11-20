المحليات

10 آلاف نسخة من المصحف لزوار معرض ألبانيا

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      20 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تيرانا- واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 10000 نسخة من القرآن الكريم وترجمة معانيه، على زوار معرض “جسور” الذي تقيمه في العاصمة الألبانية تيرانا، ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري، حيث شملت الترجمات الألبانية والمقدونية، من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية لزوار المعرض.

كما تضمن المعرض إصدارات متنوعة من المصاحف وترجمات معاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، ويشتمل على شرح تفصيلي عن مراحل طباعة المصحف الشريف ومراحل الإنتاج التي يمر بها؛ بهدف إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقدمها المملكة في العناية بكتاب الله، من خلال طباعته وتوزيعه ليصل المسلمين في العالم.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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