10 آلاف نسخة من المصحف لزوار معرض ألبانيا

تيرانا- واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 10000 نسخة من القرآن الكريم وترجمة معانيه، على زوار معرض “جسور” الذي تقيمه في العاصمة الألبانية تيرانا، ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري، حيث شملت الترجمات الألبانية والمقدونية، من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية لزوار المعرض.

كما تضمن المعرض إصدارات متنوعة من المصاحف وترجمات معاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، ويشتمل على شرح تفصيلي عن مراحل طباعة المصحف الشريف ومراحل الإنتاج التي يمر بها؛ بهدف إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقدمها المملكة في العناية بكتاب الله، من خلال طباعته وتوزيعه ليصل المسلمين في العالم.