نخبة من المواهب الشابة تصل إلى نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في السعودية

– ميكيلسن وميديدوفيتش وناردي إلى نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم في جدة

الرياض – هاني البشر

اكتملت قائمة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، مع انضمام كل من اللاعبين الأمريكي أليكس ميكيلسن والصربي حمد ميديدوفيتش والإيطالي لوكا ناردي، إلى آرثر فيلس، ودومينيك ستريكر، ولوكا فان آش، وفلافيو كوبولي، وعبدالله شلبايه للتنافس في نهائيات بطولة أفضل لاعب تنس في العالم بعمر 21 عاماً أو أقل.

حظي الأمريكي أليكس ميكيلسن البالغ من العمر 19 عاماً بموسم مُذهل حاز فيه على لقبين في بطولة ATP Challenger ووصل الجولة النهائية في نيوبورت لأول مرة، حيث قدم أداءً عالٍ مكّنه من الوصول إلى قائمة أفضل 100 لاعب في تصنيفات Pepperstone ATP.

ويشارك اللاعب الصربي حمد ميديدوفيتش البالغ من العمر 20 عاماً لأول مرة في بطولة 21 عاماً أو أقل في جدة، بعد سجله الحافل الذي حقه في 2023 بقيادة المدرب فيكتور ترويكي، حيث نال ثلاثة ألقاب في جولة Challenger Tour ووصل إلى جولة الدور نصف النهائي في غشتاد وأستانا.

ونتيجة الأداء القوي للاعب الإيطالي لوكا ناردي البالغ من العمر 20 عاماً، حجز مكانه في تصفيات التأهل لبطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023. وينضم ناردي إلى نهائيات البطولة بعد حصوله على ما بقي له من النقاط لتأكيد تأهله حيث نالها بعد فوزه بلقب Challenger في ماتسوياما باليابان، وتأهله إلى الدور ربع النهائي في كوبي.

يجدر بالذكر أن نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، ستنطلق في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. يمكن لعشاق اللعبة الراغبين بالحضور ومتابعة المباريات، شراء التذاكر وعروض الباقات ابتداءً من 10 ريال سعودي للأطفال و20 ريال سعودي للبالغين لحضور تنافس نخبة المواهب الشابة في العالم على لقب البطولة.