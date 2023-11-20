المحليات

تحديث موقع «العدل»

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      20 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بنسخته الحديثة، التي تهدف إلى تحسين رحلة المستفيد وتقديم تجربة رقمية أفضل.

وأوضحت الوزارة أن تطوير موقعها الإلكتروني، يهدف إلى تحقيق مستهدفات الوزارة وبرنامج التحول الوطني، برفع جاهزية الموقع للمشاركة في المؤشرات المحلية والدولية، وتحسين رحلة المستفيد الرقمية، ورفع جودة المحتوى المعرفي الرقمي حول الوزارة.

وأشارت إلى أنه في سبيل تطوير الموقع، أجريت دراسة مقارنة لأهم مواقع الجهات الحكومية المحلية والدولية؛ بهدف التيسير على المستفيد، واختصار الوقت والجهد عليه خلال تصفح الموقع.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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