المملكة تنضم إلى «منظمة وقاية النباتات»

البلاد – الرياض

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.

وبيَّن الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي، أن المملكة تسعى من خلال هذا الانضمام إلى توفير العديد من المعلومات الخاصة بالآفات والأمراض النباتية، وتوفير وسيلة تواصل مهمة جداً مع المحيط الإقليمي والعالمي والشركاء التجاريين للمملكة، إلى جانب الوجود مع مجموعة دولية لديها دراية معرفية بالصحة النباتية على مستوى إقليم الشرق الأدنى، وتسهيل التعاون بين الخبراء وتشجيع العمل عبر شبكات التواصل السريعة، وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مجال وقاية صحة النبات.

وأشار الغامدي إلى أن منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى هي المنظمة المحددة من قبل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وهي إحدى المنظمات الإقليمية العشر الموزعة حالياً على أقاليم العالم، وتضم ما يقارب (150) دولة، وذلك لتعزيز وتنسيق التدابير الخاصة بوقاية النباتات في بلدانها.