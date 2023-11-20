«السياحة السعودية» تعزز شراكاتها العالمية

فلوريدا – واس

اختتمت المملكة، ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة، مشاركتها الأولى في مؤتمر فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد الملتقيات الرائدة في مجال السفر والتكنولوجيا، وانعقد تحت شعار “أنا وأنت والآلة”.

ويستهدف المؤتمر الذي أقيم بحضور أكثر من 1200 شخص، يمثلون أكثر من 500 اسم تجاري عالمي مرتبط بمجالات السفر والسياحة والتقنيات الحديثة والمبتكرة؛ وتعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع الشركاء الحاليين، وبناء شراكات إستراتيجية جديدة، وزيادة التوزيع والاستثمار في سلاسل الإمداد للقطاع السياحي في المملكة.

بحث المؤتمر سبل تطوير وتحول الصناعة عبر قدرات الذكاء الاصطناعي ، وشارك الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، في جلسة حوار تحت عنوان “الابتكار في مجال السفر والسياحة من أجل المستقبل”، حيث سلّط الضوء من خلالها على قصة نجاح وتحول القطاع السياحي بالمملكة، وثقافة الابتكار وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحسين تجارب السياح، والإبداع في صياغة الأهداف وتجاوز التحديات؛ من أجل تحقيق مستهدفات القطاع السياحي ورؤية المملكة 2030.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، قد اجتمع خلال أيام انعقاد المؤتمر بمعية الوفد المرافق، مع عددٍ من الرؤساء التنفيذيين، وقادة كبرى شركات السوق الأمريكي الرائدة؛ لمناقشة التوسع في الأعمال والعمل على زيادة التوزيع، ودفع عجلة الاستثمارات في سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الهيئة السعودية للسياحة تواصل جهودها عبر المشاركة في أهم المعارض والمؤتمرات الدولية؛ بهدف الاستثمار في سلاسل الإمداد للقطاع السياحي في المملكة، عادًا السوق الأمريكي أحد أهم الأسواق الرئيسة المستهدفة.