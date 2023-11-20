استقبل لجنة القوارة.. أمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكري

البلاد – بريدة

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه أمس، رئيس مركز القوارة ناصر الناصر، يرافقه رئيس لجنة أهالي القوارة سعود بن نايف بن هديب، وأعضاء اللجنة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وبارك سموه صدور القرار بتشكيل أعضاء لجنة مركز القوارة، مؤكداً خلال اللقاء توجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في أنحاء المنطقة، متطلعاً إلى تحقيق دور لجنة الأهالي للوصول إلى الأهداف المنشودة.

من جهة أخرى، دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بديوان الإمارة، حملة اليوم العالمي للسكري، التي ينفذها تجمّع القصيم الصحي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.



وأكد سموه على أهمية هذه الفعاليات، التي تسهم في نشر الوعي الصحي تجاه مرض السكري والوقاية منه، داعيًا إلى تعزيز البرامج التوعوية؛ كون الوقاية خير من العلاج، وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة، مشيدًا بما تشهد البرامج العلاجية المقدمة في المنطقة، التي أصبحت مرجعاً لكثير من الأمراض والدراسات في مجال أمراض السكري.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى بن محمد الحربي رعاية سمو أمير المنطقة للحملة، ومتابعته واهتمامه بالبرامج الصحية في المنطقة، التي تأتي ضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.