إطلاق البرنامج التدريبي للطلاب الجامعيين المتخصصين بالأمن السيبراني

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني” الهادف إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة بمجال الأمن السيبراني، واكتشاف المواهب في المجال، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

ودعت الهيئة الطلاب والطالبات المستهدفين بالبرنامج إلى التسجيل فيه ابتداءً من اليوم الإثنين 20 نوفمبر وحتى يوم الخميس 30 نوفمبر، عبر الصفحة المخصصة في الموقع الإلكتروني للهيئة www.nca.gov.sa .

وأوضحت أن البرنامج يأتي انطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري للقيام بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في المرحلة الجامعية من كافة تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات في المملكة، لافتة إلى أن البرنامج يركز على المجالات التالية: (أمن الشبكات، التشفير، البرمجيات الضارة، أمن الحوسبة السحابية، الاستجابة للحوادث، معمارية الأمن السيبراني).

وبيّنت الهيئة أن رحلة البرنامج تمتد نحو 18 أسبوعاً وتشتمل على ثلاث مراحل، تتضمن حضور دورات تدريبية متخصصة، وإجراء تمارين سيبرانية، تمهيداً لاختيار مجموعة من الطلاب والطالبات لاستكمال برنامجهم التدريبي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, وإحدى الجامعات العالمية المرموقة.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.