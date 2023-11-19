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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطيني

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      19 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبيّة تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة

،كانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، حيث تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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