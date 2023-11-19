لدعم رياضة الإبحار وركوب الأمواج في المملكة: شراكة إستراتيجية بين نيوم وكأس أمريكا لليخوت في جدة

الرياض – هاني البشر

دخلت نيوم، مشروع التنمية المستدام للمنطقة شمال غرب المملكة العربية السعودية، في شراكة مع تصفيات اليخوت لكأس أمريكا في جدة، الحدث الرياضي الأبرز في عالم الإبحار والذي سيقام على مياه البحر الأحمر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

ستكون سباقات كأس أمريكا في جدة، والتي ستقدمها نيوم، الحافز للجيل القادم من البحارة السعوديين لتجربة رياضة الإبحار وركوب الأمواج وغيرها من الرياضات المائية. سيعرض هذا الحدث رياضة الملاحة الشراعية الاحترافية للشباب السعوديين بالإضافة الى تعريف عالم الابحار على مياه البحر الأحمر الرائعة.

وقالت السيدة جان باترسون رئيسة قطاع الرياضة في نيوم: “تحتضن نيوم التقدم البشري والابتكار، كما هو الحال مع كأس أمريكا. إنه لأمر مثير للغاية أن نتعاون مع حدث يشاركنا هذه الأهداف، ويدعم رؤيتنا لإلهام الناس على المشاركة. الملاحة الشراعية هي رياضة رئيسية في نيوم حيث سنعرض بيئتنا البحرية المذهلة وننشئ تجارب وأحداث رياضية فريدة من نوعها. إن كأس أمريكا متجذر بعمق في فلسفة نيوم المتمثلة في الطموح والجرئة، ويسعدنا أن نعمل معًا في سباقات تصفيات اليخوت، وهو الحدث الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية.

وقال جرانت دالتون الرئيس التنفيذي لأحداث كأس أمريكا: “يعد كأس أمريكا واحد من أقدم البطولات في الرياضة الدولية ويعود تاريخ الكأس إلى عام 1851 ، وبكوننا بحارة فنحن فخورون للغاية بتاريخ الكأس. ولكن الأهم من ذلك هو أن كأس أمريكا يشتهر بابتكاره واستخدامه لأحدث التقنيات وتمتعه بروح الريادة. هذه هي الصفة التي جذبتنا الى جدة وهي التي تعطي معنى لشراكتنا مع نيوم. تتمحور سباقات تصفيات اليخوت لكأس أمريكا في جدة، وبالشراكة مع نيوم، حول عرض هذه الرياضة الرائعة للجيل الصاعد من البحارة وإلهامهم للمشاركة. هذه المنطقة هي مستقبل الرياضة، ونحن على ثقة بأن الإبحار جزء لا يتجزء من هذه المنطقة. إرادة شعب المملكة العربية السعودية وروح الريادة لدى فريق نيوم تملأني بالإثارة”.

وقالت سامية بغدادي الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية: “سنكون قادرين على تسريع نمو الرياضات المائية في المملكة العربية السعودية من خلال سباقات تصفيات اليخوت لكأس أمريكا في جدة، والذي ستقدمه نيوم.” نريد أيضًا تشجيع الشباب على أن يحلموا بتمثيل المملكة العربية السعودية في الألعاب الأولمبية وتشجيع المزيد من الناس على تجربة رياضة الملاحة الشراعية وركوب الأمواج وغيرها من الرياضات المائية. نحن قادرين على إظهار أهمية هذه الرياضة لشبابنا الذين تحفزهم الرياضة واللياقة البدنية والابتكار التكنولوجي، وذلك بفضل روح الريادة لكل من نيوم وكأس أمريكا”.

ستقام سباقات تصفيات اليخوت لكأس أمريكا في جدة في نادي ومارينا جدة لليخوت، حيث ستتسابق فرق النخبة الستة على متن قوارب AC40 المحلقة وممثلة كل من: فرنسا وإيطاليا ونيوزيلاندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.