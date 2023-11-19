“فيتش” تؤكد تصنيف صندوق الاستثمارات (A +)

البلاد – الرياض

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم “القوي للغاية” لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.

وقالت الوكالة إن تحويل الحكومة حصة إجمالية بلغت 8 % في “أرامكو” السعودية خلال عامي 2022 و2023م، تتوزع بواقع 4 % لصندوق الاستثمارات العامة و4 % لشركة “سنابل” التابعة للصندوق، من شأنه أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.

كما توقعت “فيتش” أن توظيف المزيد من الأموال في الصندوق السيادي والشركات التابعة لتنفيذ سياستها بموجب رؤية 2030.

معايير عالمية ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزام الصندوق المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة، أكدتها التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، وسبق أن حصل على تصنيف ائتماني خاص من وكالة “موديز”، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

وخلال نوفمبر الجاري، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري ، الصادر عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين، وذلك انطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.

وتضم قائمة الجهات التي تتبنّى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملّاك أصول في 48 سوقاً حول العالم. وقد تحقق طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.

كفاءة وشفافية

وبمناسبة إعلان الصندوق التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري ، قال ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة المالية ، إن امتثال صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري يؤكد مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير، أو في أنشطته الخاصة من خلال النزاهة والشفافية، والاستمرار في تطبيق أدق معايير حساب الأداء الاستثماري في تقاريره. كما يأتي ذلك من منطلق حرص الصندوق المستمر على تقديم أعلى مستويات الكفاءة في عملياته الاستثمارية؛ تحقيقاً لدوره الرائد في التحوّل الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030″.

في السياق أكدت كارين فنسنت، مدير أول للمعايير العالمية في معهد المحلّلين المالين المعتمدين ، أن صندوق الاستثمارات العامة يعد مثالاً قوياً على الريادة والتطوير في المجال الاستثماري من خلال تبني أعلى المعايير” ، مضيفة بقولها :” نشيد بصندوق الاستثمارات العامة لامتثاله بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، ونحث صناديق الثروة السيادية على الاقتداء بصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز النزاهة والشفافية ومبادئ قياس الأداء الاستثماري”.