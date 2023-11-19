المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالبقان والكراميل المملح

نيفين عباسaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      19 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كيك غني بالبقان مع الكراميل المملح ونكهة الشوكولاتة الرائعة

المقادير اللازمة

للكيك
2 كوب دقيق كيك
4 حبات بيض
نصف كوب كاكاو غامق
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
نصف كوب زيت
نصف كوب حليب ساخن او ماء

للكراميل المملح
ملح بحري خشن
2 كوب سكر
كوب ماء
نصف كوب زبدة
كوب كريمة حلويات
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة ملخ بحري خشن
بقان مملح لتزيين الوجه

طريقة العمل

الكيك
يخفق البيض مع الفانيليا والسكر حتي يتضاعف حجمه
يضاف له الكاكاو والدقيق والبيكينج بودر ويقلب برفق
يضاف لهم الزيت والماء او الحليب ويخفق
يصب الخليط بمقلاة كيك مبطنة
تخبز الكيكة بالفرن حتي تمام النضج
فرن مسخن مسبقا 180 درجة مدة 35 دقيقة او حتي تمام النضج
تخرج وتترك لتبرد

الكراميل المملح
يرفع الماء والسكر علي النار حتي يغلي ويذوب السكر تماماً
يضاف لهم الزبدة ونترك دون ان يحرك حتي يتحول السكر للون الكراميل النحاسي
تضاف له الكريمة وتقلب
يترك يغلي مع اضافة الملح البحري والفانيليا
يرفع عن النار ويترك يبرد قليلا
يضاف للكيك مع البقان وتقدم الكيكة دافئة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *