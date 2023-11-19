طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالبقان والكراميل المملح

وصفة كيك غني بالبقان مع الكراميل المملح ونكهة الشوكولاتة الرائعة

المقادير اللازمة

للكيك

2 كوب دقيق كيك

4 حبات بيض

نصف كوب كاكاو غامق

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب ساخن او ماء

للكراميل المملح

ملح بحري خشن

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف كوب زبدة

كوب كريمة حلويات

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملخ بحري خشن

بقان مملح لتزيين الوجه

طريقة العمل

الكيك

يخفق البيض مع الفانيليا والسكر حتي يتضاعف حجمه

يضاف له الكاكاو والدقيق والبيكينج بودر ويقلب برفق

يضاف لهم الزيت والماء او الحليب ويخفق

يصب الخليط بمقلاة كيك مبطنة

تخبز الكيكة بالفرن حتي تمام النضج

فرن مسخن مسبقا 180 درجة مدة 35 دقيقة او حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد

الكراميل المملح

يرفع الماء والسكر علي النار حتي يغلي ويذوب السكر تماماً

يضاف لهم الزبدة ونترك دون ان يحرك حتي يتحول السكر للون الكراميل النحاسي

تضاف له الكريمة وتقلب

يترك يغلي مع اضافة الملح البحري والفانيليا

يرفع عن النار ويترك يبرد قليلا

يضاف للكيك مع البقان وتقدم الكيكة دافئة