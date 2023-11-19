المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شرائح سمك السلمون بصوص الكاري والكزبرة والليمون

نيفين عباسaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      19 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

سمك السلمون غني بمضادات الأكسدة وأوميجا 3

المقادير اللازمة

شرائح سمك سلمون
ملح وفلفل مجروش
زبدة
ملعقة صغيرة كاري
كوب كريمة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
كزبرة خضراء مفرومة
عصير حبة ليمون كبيرة

طريقة العمل

يتبل السمك بالملح والفلفل
يوضع في مقلاة غير لاصقة بها زبدة ويحمر حتي يصبح ذهبي اللون من كل الجهات
يرفع ويترك جانباً
بنفس المقلاة نضع زبدة مرة اخري
يضاف الثوم ويقلب دقيقة
يضاف له الكاري والليمون والكريمة ويقلب حتي يغلي
يوضع السمك مرة اخري بالكريمة ويقلب
يرفع عن النار
يزين بالكزبرة الخضراء ويقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *