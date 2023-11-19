طريقة عمل باوند كيك الفانيليا بمربي التوت الأحمر

وصفة باوند كيك رطبة وغنية بنكهة الزبدة مع طبقة من مربي التوت الأحمر

المقادير اللازمة

1 ملعقة صغيرة ملح

3/4 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2 1/4 كوب سكر

5 بيضات كبيرة

1/2 كوب زبدة

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1/4 ملعقة صغيرة خلاصة اللوز

1/4 مربي كوب توت

1 قطرة من ملون الطعام الأحمر (اختياري)

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ادهني صينية خبز مقاس 8 1/2 × 4 1/2 بوصة بقليل من الزبدة أو صينية مستطيلة مقاس 9 × 5 بوصة

في وعاء متوسط اخفقي الدقيق مع الملح

في وعاء كبير اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح خفيفًا وكريميًا

يضاف البيض واحدة تلو الأخرى حتى يتم دمجها بالكامل

يضاف نصف خليط الدقيق ثم يضاف اللبن، والفانيليا، وخلاصة اللوز

يضاف النصف المتبقي من خليط الدقيق ويخلط حتى لا تبقى أي خطوط من المكونات الجافة

انقلي نصف كوب من خليط الكيك مرة أخرى إلى الوعاء المتوسط

أضيفي مربى التوت وقطرة واحدة من ألوان الطعام اختياري للحصول على لون أكثر واخلطي جيدًا.

صب 2/3 من خليط الباوند كيك العادي في المقلاة المجهزة

نسكب خليط التوت ونحركه بالسكين

ضعي ما تبقى من خليط الكيك الابيض وحركي بطرف السكين ليتداخل

اخبزيها لمدة 90-100 دقيقة

اتركي الكيك ليبرد في القالب لمدة 10 دقائق قبل إخراجه على رف سلكي ليبرد تماماً