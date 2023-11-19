طريقة عمل الارز الشرقي بالبهارات ومرق اللحم

وصفة أرز شرقي غني بنكهة البهارات العربية مع مرق اللحم

المقادير اللازمة

لحم مكعبات

ماء لسلق اللحم

بصلة مقطعة أرباع مع هيل وورق غار ومستكه لسلق اللحم

للأرز

أرز بسمتي مغسول ومصفي

ملعقة كبيرة سمن عربي

6 فص هيل

4 مسمار قرنفل

2 اعواد قرفة

2 لومي مجفف

4 ورق غار

حبة خولنجان صحيح

نصف ملعقة صغيرة كزبرة حب

نصف ملعقة صغيرة شمر حب

ملعقة كبيرة بهارات الشرق الأقصي

ملعقة صغيرة سكر

بصلة مفرومة ناعم

ملح

طريقة العمل

يسلق اللحم في الماء مع البصل والبهارات حتي ينضج

يصفي المرق ويترك جانباً

الأرز

يذوب السمن في قدر غير لاصق

يضاف له البصل والسكر والملح ويقلب حتي يذبل البصل ويصبح شفاف

يضاف له جميع التوابل ويقلب حتي تظهر رائحة التوابل

يضاف لها الأرز ويقلب مدة 2 دقيقة

يضاف مرق اللحم للأرز ويقلب

يترك حتي يتشرب

ثم ينقل لنار هادئة ويترك حتي تمام النضج

يقدم الأرز ساخن مع قطع اللحم