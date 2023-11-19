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طريقة عمل الارز الشرقي بالبهارات ومرق اللحم

نيفين عباسaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      19 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة أرز شرقي غني بنكهة البهارات العربية مع مرق اللحم

المقادير اللازمة
لحم مكعبات
ماء لسلق اللحم
بصلة مقطعة أرباع مع هيل وورق غار ومستكه لسلق اللحم

للأرز
أرز بسمتي مغسول ومصفي
ملعقة كبيرة سمن عربي
6 فص هيل
4 مسمار قرنفل
2 اعواد قرفة
2 لومي مجفف
4 ورق غار
حبة خولنجان صحيح
نصف ملعقة صغيرة كزبرة حب
نصف ملعقة صغيرة شمر حب
ملعقة كبيرة بهارات الشرق الأقصي
ملعقة صغيرة سكر
بصلة مفرومة ناعم
ملح

طريقة العمل
يسلق اللحم في الماء مع البصل والبهارات حتي ينضج
يصفي المرق ويترك جانباً

الأرز
يذوب السمن في قدر غير لاصق
يضاف له البصل والسكر والملح ويقلب حتي يذبل البصل ويصبح شفاف
يضاف له جميع التوابل ويقلب حتي تظهر رائحة التوابل
يضاف لها الأرز ويقلب مدة 2 دقيقة
يضاف مرق اللحم للأرز ويقلب
يترك حتي يتشرب
ثم ينقل لنار هادئة ويترك حتي تمام النضج
يقدم الأرز ساخن مع قطع اللحم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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