تعزيز الاستثمارات السعودية الكاريبية

البلاد – الرياض

ناقش اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري السعودي- ودول الكاريكوم، تغير المناخ والتبادل الثقافي، والطاقة المتجددة والفرص الاستثمارية لزيادة حجم التدفقات التجارية بين دول المنطقتين ،وتعزيز التعاون الإقليمي ودفع جهود العمل على القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً لاستضافة المملكة هذا العام لقمم واجتماعات وزارية مع عدد من المنظمات الدولية، أسهمت في إبراز دور المملكة القيادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعكس استضافة المملكة للاجتماع من دورها الريادي والقيادي على الخارطة السياسية والاقتصادية الدولية، وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، حيث تشهد الرخص الاستثمارية نمواً مطرداً في السعودية، وهو ما يؤشر على مدى جاذبية المملكة بوصفها وجهة تتيح للمستثمرين فرصاً نوعية في مجموعة واسعة من القطاعات.