العلا تستضيف بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

البلاد- جدة
أعلن الاتحاد الدولي للفروسية اليوم فوز المملكة العربية السعودية بإستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 م.
يذكر أن المملكة قدمت ملف الاستضافة شهر سبتمبر الماضي؛ حيث تحتضن الهيئة الملكية لمحافظة العلا الحدث، بإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية. وقد حظي ملف السعودية باستحسان الاتحاد الدولي للفروسية وأعضاء الجمعية العمومية، وتأتي استضافة المملكة لبطولة العالم للقدرة والتحمل امتداداً للنجاحات التي حققتها الفروسية السعودية في استضافة الأحداث الكبرى؛ حيث تستضيف المملكة شهر ديسمبر المقبل كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل بمحافظة العلا، وفي شهر أبريل القادم 2024م تستضيف كأس العالم لقفز الحواجز والترويض بالرياض.