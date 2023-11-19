الألعاب السعودية 2023 تستهدف فئة الشباب بـ 12 لعبة

الرياض – هاني البشر
أطلقت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، فئة جديدة في الدورة للشباب تحت 18 عاماً وذلك في 12 لعبة رياضية ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية التي تفتتح في السادس والعشرين من نوفمبر الحالي، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل.
وتتضمن منافسات الألعاب السعودية للشباب مسابقات كرة اليد للرجال، وكرة السلة 3×3 للرجال، ومسابقات كرة الطاولة فردي للرجال والسيدات، ومسابقات الجمباز للرجال، ومسابقات الجودو في أوزان تحت 60 كجم، وتحت 66 كجم، وتحت 73 كجم، وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم وتحت 100 كجم، وفوق 100 كجم للرجال، وتتضمن منافسات رفع الأثقال أوزان 55 كجم و61 كجم و67 كجم و73 كجم و81 كجم وفوق 81 كجم للرجال.
كما تتضمن منافسات ألعاب القوى مسابقات عدو 100 متر و400 متر حواجز للرجال وعدو 100 متر للسيدات، ومنافسات الملاكمة أوزان 48 كجم، و57 كجم، و67 كجم، و80 كجم للرجال، و54 كجم للسيدات، أما منافسات المبارزة فتتضمن مسابقات السايبر والأبيه والشيش للرجال والسيدات، ومسابقات الكاراتيه في أوزان تحت 55 كجم، وتحت 61 كجم، وتحت 68 كجم، وتحت 76 كجم، وفوق 76 كجم كوميتيه للرجال، ووزن مفتوح للسيدات، وتتضمن منافسات التايكوندو أوزان تحت 48 كجم وتحت 55 كجم وتحت 63 كجم وتحت 73 كجم وفوق 73 كجم للرجال، وتتضمن منافسات السباحة مسابقات 50 متر حرة و50 متر صدر و50 متر ظهر و50 متر فراشة للرجال، و50 متر حرة و50 متر صدر للسيدات.
وتحفّز اللجنة المنظمة المشاركين لتقديم أفضل أداء لهم من خلال تخصيص جوائز قيّمة، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م