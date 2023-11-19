أمير الشرقية يُدشن مشاريع استثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال

الدمام : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، عددًا من المشاريع الاستثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين، وذلك ضمن جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأبان سموه أن القيادة الحكيمة “أيدها الله” تولي المشاريع التي تنفذها جميع القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

واطلع سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على عرض مرئي عن أبرز المشاريع الاستثمارية، التي شملت 18 مشروعًا استثماريًا بمساحة تقارب 3 ملايين م2، منها المشروع الاستثماري لبرج المياه (المعلم) بكورنيش الخبر، ومركز الملك عبدالله الحضاري بكورنيش الدمام، والشاطئ المعياري بكورنيش الخبر، وجزيرة المرجان بكورنيش الدمام، وبوليفارد ومول أجيال أرامكو بالظهران، والمركز الثقافي – نبض الخبر -، ومركز العثيم سيركل بكورنيش الخبر، ومركز العثيم بارك في الدمام، ومشروع قلب الخبر، ومشروع قلب الضاحية ومشروع بيوت التلال، ومنتجع الريتز كارلتون في شاطئ نصف القمر، والمستشفى التخصصي للقلب والرئتين بالخبر، ونادي إسطبلات الفروسية بالدمام، ونادي كبار السن بالدمام، حيث استمع سموه لشرح عن كل مشروع والتصاميم المقترحة وأهم العناصر والأنشطة، والتي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة وستعكس الجاذبية الاستثمارية والإقبال التي تتمتع به المنطقة.

من جانبه أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادًا لدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لافتا النظر إلى أن هذه المشاريع ستضيف للمنطقة أبعادًا استثمارية وتنموية جديدة، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والسكنية والاجتماعية والرياضية، منوهًا بما شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية من إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الرائدة والمميزة، التي ستسهم في تعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة.

بعد ذلك سلم سمو أمير المنطقة الشرقية عددًا من الوحدات لمستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة، حيث هنأهم بمناسبة تسلمهم لمساكنهم، معربًا عن شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في تملك الأسر الأشد حاجة لوحداتهم السكنية.